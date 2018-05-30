FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.034 0,33 BIST SINAİ 126.389 -0,62 BIST GIDA, İÇECEK 122.929 -1,37 BIST TEKSTIL, DERİ 29.931 -0,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.252 0,17 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.728 -0,88 BIST TAŞ, TOPRAK 75.938 -0,11 BIST METAL ANA 305.703 -0,39 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.892 -0,31 BIST MADENCİLİK 76.739 -0,78 BIST HİZMETLER 74.919 -0,89 BIST ELEKTRİK 4.196 0,91 BIST ULAŞTIRMA 170.004 0,09 BIST TURİZM 7.012 2,23 BIST TİCARET 181.116 -1,04 BIST İLETİŞİM 32.050 -2,08 BIST SPOR 49.838 1,04 BIST İNŞAAT 74.573 -0,48 BIST MALİ 119.683 0,40 BIST BANKA 150.644 0,85 BIST SİGORTA 318.622 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.342 -3,33 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.444 -0,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.898 -0,39 BIST TEKNOLOJİ 98.659 -0,04 BIST BİLİŞİM 22.328 -0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.523 0,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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