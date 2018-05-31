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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.745 -0,40 BIST SINAİ 125.321 -0,40 BIST GIDA, İÇECEK 122.740 -0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 30.471 0,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.116 -0,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.958 0,66 BIST TAŞ, TOPRAK 74.563 -1,68 BIST METAL ANA 298.920 -0,73 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.986 -1,37 BIST MADENCİLİK 76.686 1,26 BIST HİZMETLER 73.578 -0,98 BIST ELEKTRİK 4.166 -0,23 BIST ULAŞTIRMA 167.487 -0,75 BIST TURİZM 6.866 -1,93 BIST TİCARET 178.379 -1,22 BIST İLETİŞİM 31.200 -1,24 BIST SPOR 47.770 -2,19 BIST İNŞAAT 73.353 -0,19 BIST MALİ 116.077 -1,84 BIST BANKA 145.235 -2,03 BIST SİGORTA 317.355 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.343 -4,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.204 -1,00 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.975 -3,84 BIST TEKNOLOJİ 98.255 -0,21 BIST BİLİŞİM 22.064 -0,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.107 -0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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