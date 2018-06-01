Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.676 -1,25 BIST SINAİ 122.789 -0,68 BIST GIDA, İÇECEK 118.749 -2,33 BIST TEKSTIL, DERİ 29.488 -1,91 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.394 -1,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.598 -1,08 BIST TAŞ, TOPRAK 72.961 -0,77 BIST METAL ANA 292.287 0,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.114 -0,28 BIST MADENCİLİK 74.853 -1,03 BIST HİZMETLER 71.481 -1,24 BIST ELEKTRİK 4.041 -1,83 BIST ULAŞTIRMA 161.567 -0,52 BIST TURİZM 6.725 -1,50 BIST TİCARET 176.859 -1,11 BIST İLETİŞİM 29.767 -1,90 BIST SPOR 46.139 -1,51 BIST İNŞAAT 71.122 -0,99 BIST MALİ 110.879 -2,09 BIST BANKA 136.763 -2,86 BIST SİGORTA 315.163 -1,55 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.295 -1,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.128 -1,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.747 -1,03 BIST TEKNOLOJİ 97.375 -0,47 BIST BİLİŞİM 21.490 -1,38 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.972 -1,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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