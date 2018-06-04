Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.587 1,48 BIST SINAİ 123.478 0,53 BIST GIDA, İÇECEK 118.959 0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 28.871 -0,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.226 0,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.411 0,87 BIST TAŞ, TOPRAK 73.373 0,51 BIST METAL ANA 292.349 0,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.640 0,12 BIST MADENCİLİK 78.120 2,43 BIST HİZMETLER 71.451 0,15 BIST ELEKTRİK 4.081 0,35 BIST ULAŞTIRMA 161.768 0,33 BIST TURİZM 6.857 1,19 BIST TİCARET 175.745 -0,66 BIST İLETİŞİM 29.671 0,34 BIST SPOR 47.903 3,99 BIST İNŞAAT 72.154 1,29 BIST MALİ 112.233 1,25 BIST BANKA 138.204 1,64 BIST SİGORTA 316.835 -0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.510 -1,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.599 0,92 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.714 0,52 BIST TEKNOLOJİ 97.446 -0,08 BIST BİLİŞİM 21.536 -0,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.893 -0,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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