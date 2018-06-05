Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.265 -0,39 BIST SINAİ 122.418 -0,52 BIST GIDA, İÇECEK 118.472 -1,22 BIST TEKSTIL, DERİ 28.713 -0,25 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.988 -0,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.498 0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 72.797 -0,79 BIST METAL ANA 289.838 -0,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.303 -0,65 BIST MADENCİLİK 78.794 -1,28 BIST HİZMETLER 70.553 -0,67 BIST ELEKTRİK 4.062 0,41 BIST ULAŞTIRMA 157.358 -1,35 BIST TURİZM 6.707 -0,96 BIST TİCARET 173.857 -0,74 BIST İLETİŞİM 29.602 -0,19 BIST SPOR 46.520 -1,46 BIST İNŞAAT 71.364 -0,63 BIST MALİ 110.497 -0,59 BIST BANKA 135.597 -0,46 BIST SİGORTA 313.677 -0,49 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.415 1,69 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.589 -0,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.504 -0,75 BIST TEKNOLOJİ 97.189 -0,18 BIST BİLİŞİM 21.368 -0,54 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.721 -0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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