Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.747 -0,67 BIST SINAİ 119.472 -2,32 BIST GIDA, İÇECEK 116.885 -2,15 BIST TEKSTIL, DERİ 27.854 -3,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.641 -1,80 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.757 -1,41 BIST TAŞ, TOPRAK 70.822 -2,20 BIST METAL ANA 279.227 -2,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.105 -3,09 BIST MADENCİLİK 78.074 -1,90 BIST HİZMETLER 67.533 -3,27 BIST ELEKTRİK 3.954 -1,87 BIST ULAŞTIRMA 149.786 -4,24 BIST TURİZM 6.571 -2,50 BIST TİCARET 164.373 -4,91 BIST İLETİŞİM 28.703 -1,18 BIST SPOR 44.809 -2,29 BIST İNŞAAT 69.505 -1,55 BIST MALİ 106.245 -2,50 BIST BANKA 129.815 -2,62 BIST SİGORTA 305.565 -1,84 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.533 0,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.101 -2,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.098 -2,22 BIST TEKNOLOJİ 96.759 -0,12 BIST BİLİŞİM 21.087 -0,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.179 -1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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