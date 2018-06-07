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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.508 0,80 BIST SINAİ 121.385 1,00 BIST GIDA, İÇECEK 117.164 0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 28.242 -0,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.610 0,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.555 1,09 BIST TAŞ, TOPRAK 72.666 0,27 BIST METAL ANA 283.411 0,65 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.234 1,00 BIST MADENCİLİK 80.189 4,07 BIST HİZMETLER 68.402 0,29 BIST ELEKTRİK 3.991 0,02 BIST ULAŞTIRMA 148.452 -1,05 BIST TURİZM 6.611 0,46 BIST TİCARET 168.976 1,03 BIST İLETİŞİM 29.282 0,84 BIST SPOR 43.400 -2,60 BIST İNŞAAT 69.542 0,65 BIST MALİ 109.500 0,61 BIST BANKA 134.386 0,70 BIST SİGORTA 305.992 -0,61 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.839 -0,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.313 0,66 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.574 0,25 BIST TEKNOLOJİ 90.725 -6,27 BIST BİLİŞİM 21.069 -0,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.491 -0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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