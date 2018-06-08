FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.698 -0,47 BIST SINAİ 120.779 -1,69 BIST GIDA, İÇECEK 118.292 0,57 BIST TEKSTIL, DERİ 27.594 -2,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.995 0,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.761 -1,80 BIST TAŞ, TOPRAK 73.291 0,17 BIST METAL ANA 276.598 -3,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.008 -1,23 BIST MADENCİLİK 78.551 -1,73 BIST HİZMETLER 67.581 -2,04 BIST ELEKTRİK 4.028 -0,29 BIST ULAŞTIRMA 140.268 -5,88 BIST TURİZM 6.561 -0,99 BIST TİCARET 170.417 -1,10 BIST İLETİŞİM 29.081 -0,94 BIST SPOR 43.477 0,13 BIST İNŞAAT 68.607 -1,03 BIST MALİ 109.425 -1,81 BIST BANKA 134.344 -2,13 BIST SİGORTA 301.855 -1,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.763 -1,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.236 -1,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.629 -0,77 BIST TEKNOLOJİ 91.156 -0,41 BIST BİLİŞİM 21.044 -0,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.007 1,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyorDosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor
FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs’ta süt ürünlerinin etkisiyle yükseldiFAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs’ta süt ürünlerinin etkisiyle yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Mayıs ayında en çok o kazandırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

TBV Türkiye’nin ilk Blockchain Platformu’nu tanıttı

Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

Dosso Dossi'de 75 milyon dolar ciro bekleniyor

FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs’ta süt ürünlerinin etkisiyle yükseldi

FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs’ta süt ürünlerinin etkisiyle yükseldi

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.