Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.698 -0,47 BIST SINAİ 120.779 -1,69 BIST GIDA, İÇECEK 118.292 0,57 BIST TEKSTIL, DERİ 27.594 -2,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.995 0,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.761 -1,80 BIST TAŞ, TOPRAK 73.291 0,17 BIST METAL ANA 276.598 -3,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.008 -1,23 BIST MADENCİLİK 78.551 -1,73 BIST HİZMETLER 67.581 -2,04 BIST ELEKTRİK 4.028 -0,29 BIST ULAŞTIRMA 140.268 -5,88 BIST TURİZM 6.561 -0,99 BIST TİCARET 170.417 -1,10 BIST İLETİŞİM 29.081 -0,94 BIST SPOR 43.477 0,13 BIST İNŞAAT 68.607 -1,03 BIST MALİ 109.425 -1,81 BIST BANKA 134.344 -2,13 BIST SİGORTA 301.855 -1,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.763 -1,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.236 -1,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.629 -0,77 BIST TEKNOLOJİ 91.156 -0,41 BIST BİLİŞİM 21.044 -0,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.007 1,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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