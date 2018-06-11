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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.470 -0,32 BIST SINAİ 116.754 -1,94 BIST GIDA, İÇECEK 116.576 -3,39 BIST TEKSTIL, DERİ 25.698 -4,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.673 -1,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.599 -0,62 BIST TAŞ, TOPRAK 72.423 -0,92 BIST METAL ANA 260.375 -2,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.487 -2,39 BIST MADENCİLİK 71.912 -4,06 BIST HİZMETLER 65.401 -1,96 BIST ELEKTRİK 3.944 -1,87 BIST ULAŞTIRMA 134.414 0,62 BIST TURİZM 6.476 -1,19 BIST TİCARET 162.574 -3,89 BIST İLETİŞİM 28.731 -1,67 BIST SPOR 41.935 -1,01 BIST İNŞAAT 68.018 -0,08 BIST MALİ 106.833 -2,06 BIST BANKA 130.054 -2,14 BIST SİGORTA 298.867 -1,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.940 -0,86 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.210 -2,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.199 -1,63 BIST TEKNOLOJİ 90.003 -0,29 BIST BİLİŞİM 20.354 -2,12 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.370 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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