Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.470 -0,32 BIST SINAİ 116.754 -1,94 BIST GIDA, İÇECEK 116.576 -3,39 BIST TEKSTIL, DERİ 25.698 -4,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.673 -1,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.599 -0,62 BIST TAŞ, TOPRAK 72.423 -0,92 BIST METAL ANA 260.375 -2,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.487 -2,39 BIST MADENCİLİK 71.912 -4,06 BIST HİZMETLER 65.401 -1,96 BIST ELEKTRİK 3.944 -1,87 BIST ULAŞTIRMA 134.414 0,62 BIST TURİZM 6.476 -1,19 BIST TİCARET 162.574 -3,89 BIST İLETİŞİM 28.731 -1,67 BIST SPOR 41.935 -1,01 BIST İNŞAAT 68.018 -0,08 BIST MALİ 106.833 -2,06 BIST BANKA 130.054 -2,14 BIST SİGORTA 298.867 -1,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.940 -0,86 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.210 -2,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.199 -1,63 BIST TEKNOLOJİ 90.003 -0,29 BIST BİLİŞİM 20.354 -2,12 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.370 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor
Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum