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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.987 0,14 BIST SINAİ 120.267 -0,20 BIST GIDA, İÇECEK 119.536 -1,59 BIST TEKSTIL, DERİ 26.533 2,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.854 -0,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.390 -0,02 BIST TAŞ, TOPRAK 74.080 1,05 BIST METAL ANA 272.447 0,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.706 -1,04 BIST MADENCİLİK 73.420 -0,31 BIST HİZMETLER 65.965 -1,62 BIST ELEKTRİK 3.986 0,79 BIST ULAŞTIRMA 134.385 -3,22 BIST TURİZM 6.697 1,48 BIST TİCARET 163.825 -2,56 BIST İLETİŞİM 29.096 -0,63 BIST SPOR 42.179 0,03 BIST İNŞAAT 69.911 1,24 BIST MALİ 108.614 -0,79 BIST BANKA 132.761 -0,11 BIST SİGORTA 298.438 -0,37 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.710 1,70 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.449 -1,86 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.021 -1,37 BIST TEKNOLOJİ 90.701 -0,44 BIST BİLİŞİM 20.534 -0,72 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.512 -0,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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