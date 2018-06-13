Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.819 -0,10 BIST SINAİ 118.464 -0,60 BIST GIDA, İÇECEK 116.443 -1,14 BIST TEKSTIL, DERİ 26.240 -1,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.205 -1,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.914 -1,04 BIST TAŞ, TOPRAK 72.548 -0,31 BIST METAL ANA 271.132 0,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.977 -0,65 BIST MADENCİLİK 68.174 -4,21 BIST HİZMETLER 65.801 0,04 BIST ELEKTRİK 3.927 -0,88 BIST ULAŞTIRMA 132.975 1,12 BIST TURİZM 6.721 0,89 BIST TİCARET 165.728 -0,29 BIST İLETİŞİM 29.108 0,22 BIST SPOR 40.923 -1,04 BIST İNŞAAT 66.938 -0,12 BIST MALİ 107.670 -0,48 BIST BANKA 131.774 -0,09 BIST SİGORTA 295.895 -0,86 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.339 1,48 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.576 -1,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.702 -0,53 BIST TEKNOLOJİ 89.938 0,22 BIST BİLİŞİM 20.282 -1,13 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.458 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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