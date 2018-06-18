Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.631 -0,48 BIST SINAİ 117.213 -1,04 BIST GIDA, İÇECEK 114.522 -2,05 BIST TEKSTIL, DERİ 25.762 -1,69 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.624 -0,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.894 1,03 BIST TAŞ, TOPRAK 72.747 0,02 BIST METAL ANA 262.833 -2,61 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.674 0,03 BIST MADENCİLİK 63.479 -6,04 BIST HİZMETLER 64.648 -1,89 BIST ELEKTRİK 3.874 -0,74 BIST ULAŞTIRMA 126.721 -1,29 BIST TURİZM 6.587 -0,13 BIST TİCARET 165.395 -3,40 BIST İLETİŞİM 28.281 -1,96 BIST SPOR 40.594 0,77 BIST İNŞAAT 68.432 2,29 BIST MALİ 106.329 -0,63 BIST BANKA 129.862 -0,39 BIST SİGORTA 302.077 -0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 59.422 -10,78 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.512 -1,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.672 0,02 BIST TEKNOLOJİ 84.075 -2,53 BIST BİLİŞİM 19.284 -0,93 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.281 -0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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