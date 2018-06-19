Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.561 -0,01 BIST SINAİ 117.242 -0,29 BIST GIDA, İÇECEK 115.464 0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 25.806 0,62 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.507 -0,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.649 -0,64 BIST TAŞ, TOPRAK 73.169 0,79 BIST METAL ANA 265.035 -0,08 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.207 -1,20 BIST MADENCİLİK 62.054 0,56 BIST HİZMETLER 63.797 -0,22 BIST ELEKTRİK 3.954 0,29 BIST ULAŞTIRMA 126.056 0,87 BIST TURİZM 6.572 0,99 BIST TİCARET 162.988 -0,64 BIST İLETİŞİM 27.429 -1,06 BIST SPOR 40.019 -0,03 BIST İNŞAAT 69.168 1,85 BIST MALİ 105.946 0,20 BIST BANKA 129.523 0,59 BIST SİGORTA 299.805 -0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.548 0,86 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 73.953 -0,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.797 -0,28 BIST TEKNOLOJİ 82.720 -0,01 BIST BİLİŞİM 19.046 -0,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.361 0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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