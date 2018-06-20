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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBI SANAYI 58.897,74 -0,27 BIST SINAI 118.202,05 -0,91 BIST GIDA ICECEK 115.260,39 0,54 BIST TEKSTIL DERI 26.543,35 0,32 BIST ORMAN KAGIT BASIM 42.406,08 0,73 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 99.453,13 -0,33 BIST TAS TOPRAK 73.860,44 0,37 BIST METAL ANA 268.076,11 -2,57 BIST METAL ESYA MAKINA 132.917,31 -0,29 BIST MADENCILIK 61.141,83 -2,35 BIST HIZMETLER 64.525,98 -0,02 BIST ELEKTRIK 4.027,08 0,69 BIST ULASTIRMA 126.872,37 -0,68 BIST TURIZM 6.647,82 0,99 BIST ILETISIM 28.336,43 1,2 BIST SPOR 40.279,19 0,08 BIST INSAAT 71.973,11 2,76 BIST MALI 107.216,91 -0,03 BIST BANKA 131.216,79 0,13 BIST SIGORTA 298.990,77 0,48 BIST FIN KIR FAKTORING 62.642,62 0,32 BIST HOLDING VE YATIRIM 74.816,98 -0,34 BIST GAYRIMENKUL YO 34.127,07 -0,05 BIST TEKNOLOJI 87.152,94 2,18 BIST BILISIM 19.192,75 0,28 BIST MENKUL KIYM YO 21.538,72 0,44(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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