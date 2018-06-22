Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.249 -0,07 BIST SINAİ 119.738 0,62 BIST GIDA, İÇECEK 118.591 1,61 BIST TEKSTIL, DERİ 26.276 -0,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.475 -0,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.642 0,08 BIST TAŞ, TOPRAK 74.173 -0,80 BIST METAL ANA 269.037 0,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.143 1,29 BIST MADENCİLİK 59.399 0,37 BIST HİZMETLER 65.090 -0,55 BIST ELEKTRİK 3.974 -0,77 BIST ULAŞTIRMA 126.845 -1,66 BIST TURİZM 6.694 -1,34 BIST TİCARET 163.641 0,49 BIST İLETİŞİM 28.622 -1,00 BIST SPOR 41.037 -0,25 BIST İNŞAAT 73.559 0,14 BIST MALİ 108.657 0,51 BIST BANKA 132.342 0,65 BIST SİGORTA 305.777 0,73 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.396 -1,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.463 0,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.556 -0,16 BIST TEKNOLOJİ 87.936 -0,52 BIST BİLİŞİM 18.940 -0,35 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.621 0,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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