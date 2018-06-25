Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.435 1,43 BIST SINAİ 119.858 -0,11 BIST GIDA, İÇECEK 118.611 0,20 BIST TEKSTIL, DERİ 26.158 0,40 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.385 1,54 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.063 0,66 BIST TAŞ, TOPRAK 74.115 -0,26 BIST METAL ANA 268.177 0,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.417 -2,91 BIST MADENCİLİK 60.809 2,94 BIST HİZMETLER 66.074 0,35 BIST ELEKTRİK 3.978 0,25 BIST ULAŞTIRMA 130.933 1,90 BIST TURİZM 6.827 2,18 BIST TİCARET 165.314 -1,61 BIST İLETİŞİM 28.957 1,82 BIST SPOR 41.467 0,33 BIST İNŞAAT 73.660 -1,34 BIST MALİ 107.791 -1,26 BIST BANKA 130.737 -1,76 BIST SİGORTA 314.468 1,83 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.271 0,54 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.881 -1,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.814 0,47 BIST TEKNOLOJİ 89.440 1,83 BIST BİLİŞİM 19.044 1,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.855 0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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