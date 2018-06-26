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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.440 0,50 BIST SINAİ 118.776 0,18 BIST GIDA, İÇECEK 116.848 -0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 25.657 0,00 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.333 1,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.961 -0,15 BIST TAŞ, TOPRAK 74.086 0,88 BIST METAL ANA 264.986 0,85 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.495 0,04 BIST MADENCİLİK 59.079 -0,07 BIST HİZMETLER 66.000 1,06 BIST ELEKTRİK 3.963 1,02 BIST ULAŞTIRMA 128.231 1,93 BIST TURİZM 6.805 0,71 BIST TİCARET 165.933 0,43 BIST İLETİŞİM 29.148 1,26 BIST SPOR 40.928 0,36 BIST İNŞAAT 74.047 1,00 BIST MALİ 106.676 0,71 BIST BANKA 128.772 1,11 BIST SİGORTA 309.736 1,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.115 -0,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.664 0,06 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.555 0,67 BIST TEKNOLOJİ 90.488 2,21 BIST BİLİŞİM 18.862 0,43 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.889 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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