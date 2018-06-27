Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.954 0,63 BIST SINAİ 119.074 0,11 BIST GIDA, İÇECEK 116.822 1,09 BIST TEKSTIL, DERİ 26.299 1,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.779 2,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.927 -1,94 BIST TAŞ, TOPRAK 73.595 0,46 BIST METAL ANA 270.609 0,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.175 0,72 BIST MADENCİLİK 63.005 3,07 BIST HİZMETLER 66.286 0,89 BIST ELEKTRİK 4.047 1,56 BIST ULAŞTIRMA 132.924 2,78 BIST TURİZM 6.947 2,42 BIST TİCARET 164.868 0,34 BIST İLETİŞİM 28.813 -0,06 BIST SPOR 42.447 2,91 BIST İNŞAAT 74.108 0,84 BIST MALİ 108.078 1,62 BIST BANKA 131.388 2,31 BIST SİGORTA 311.334 0,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.260 -0,77 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.817 0,75 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.025 1,14 BIST TEKNOLOJİ 92.302 0,95 BIST BİLİŞİM 19.162 1,55 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.853 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak
Toys "R" Us son 200 mağazasını da kapatıyor
Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum