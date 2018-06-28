Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 61.178 0,36 BIST SINAİ 119.450 0,84 BIST GIDA, İÇECEK 117.413 0,61 BIST TEKSTIL, DERİ 27.290 0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.492 0,99 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.397 0,73 BIST TAŞ, TOPRAK 74.707 0,73 BIST METAL ANA 270.270 0,93 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.129 0,54 BIST MADENCİLİK 64.879 2,94 BIST HİZMETLER 68.388 1,01 BIST ELEKTRİK 4.157 1,35 BIST ULAŞTIRMA 137.055 0,26 BIST TURİZM 7.240 3,33 BIST TİCARET 170.468 2,19 BIST İLETİŞİM 30.085 0,36 BIST SPOR 43.110 0,69 BIST İNŞAAT 73.079 0,19 BIST MALİ 109.712 0,57 BIST BANKA 133.166 0,49 BIST SİGORTA 312.617 -0,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.565 0,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.214 0,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.578 0,76 BIST TEKNOLOJİ 95.241 1,80 BIST BİLİŞİM 19.519 0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.337 1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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