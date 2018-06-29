FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 62.638 1,33 BIST SINAİ 119.809 1,02 BIST GIDA, İÇECEK 117.926 1,81 BIST TEKSTIL, DERİ 27.862 1,62 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.724 1,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.146 1,27 BIST TAŞ, TOPRAK 76.031 1,67 BIST METAL ANA 269.138 0,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.091 0,97 BIST MADENCİLİK 65.028 -0,62 BIST HİZMETLER 68.774 0,57 BIST ELEKTRİK 4.165 1,19 BIST ULAŞTIRMA 136.216 0,46 BIST TURİZM 7.316 0,68 BIST TİCARET 170.698 0,05 BIST İLETİŞİM 30.461 0,67 BIST SPOR 45.472 3,54 BIST İNŞAAT 74.494 1,95 BIST MALİ 110.630 1,38 BIST BANKA 134.284 1,26 BIST SİGORTA 312.526 0,61 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.056 1,92 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.009 1,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.684 0,56 BIST TEKNOLOJİ 96.176 1,29 BIST BİLİŞİM 20.567 4,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.736 1,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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