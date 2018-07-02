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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 63.315 0,47 BIST SINAİ 119.519 0,16 BIST GIDA, İÇECEK 118.306 0,06 BIST TEKSTIL, DERİ 28.366 1,60 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.726 1,84 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.239 -0,38 BIST TAŞ, TOPRAK 75.344 -0,95 BIST METAL ANA 269.352 0,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.142 0,42 BIST MADENCİLİK 64.274 0,85 BIST HİZMETLER 68.573 0,74 BIST ELEKTRİK 4.175 0,30 BIST ULAŞTIRMA 138.213 2,56 BIST TURİZM 7.224 0,59 BIST TİCARET 169.338 -0,13 BIST İLETİŞİM 30.053 0,62 BIST SPOR 44.193 0,49 BIST İNŞAAT 75.947 0,55 BIST MALİ 110.069 0,29 BIST BANKA 133.163 0,31 BIST SİGORTA 311.342 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.263 2,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.126 0,38 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.297 -0,09 BIST TEKNOLOJİ 97.405 1,08 BIST BİLİŞİM 20.891 0,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.666 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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