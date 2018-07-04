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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 62.611 -3,85 BIST SINAİ 120.491 0,04 BIST GIDA, İÇECEK 116.045 0,54 BIST TEKSTIL, DERİ 27.897 0,10 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.493 0,42 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.140 -0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 75.569 0,41 BIST METAL ANA 277.340 0,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.926 -0,11 BIST MADENCİLİK 63.314 0,91 BIST HİZMETLER 68.675 0,93 BIST ELEKTRİK 4.185 1,17 BIST ULAŞTIRMA 138.195 0,57 BIST TURİZM 7.400 0,12 BIST TİCARET 169.363 0,84 BIST İLETİŞİM 30.217 1,52 BIST SPOR 43.175 0,01 BIST İNŞAAT 75.761 0,07 BIST MALİ 109.560 0,64 BIST BANKA 132.575 1,01 BIST SİGORTA 311.276 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.347 0,19 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.834 0,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.850 0,13 BIST TEKNOLOJİ 99.401 0,70 BIST BİLİŞİM 20.867 1,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.894 1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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