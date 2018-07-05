FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.912 -2,90 BIST SINAİ 121.491 1,27 BIST GIDA, İÇECEK 116.035 0,06 BIST TEKSTIL, DERİ 28.128 1,45 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.893 2,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.323 1,04 BIST TAŞ, TOPRAK 76.244 0,88 BIST METAL ANA 281.865 1,98 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.079 1,04 BIST MADENCİLİK 64.051 2,45 BIST HİZMETLER 70.187 1,40 BIST ELEKTRİK 4.211 0,83 BIST ULAŞTIRMA 142.818 3,10 BIST TURİZM 7.543 1,40 BIST TİCARET 173.835 1,18 BIST İLETİŞİM 30.661 0,53 BIST SPOR 43.817 1,12 BIST İNŞAAT 75.972 0,22 BIST MALİ 111.142 1,21 BIST BANKA 135.046 1,43 BIST SİGORTA 311.911 0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.936 1,61 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.588 1,01 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.142 0,74 BIST TEKNOLOJİ 101.881 2,17 BIST BİLİŞİM 21.237 1,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.281 1,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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