Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.301 -2,62 BIST SINAİ 121.008 -0,85 BIST GIDA, İÇECEK 115.978 -1,00 BIST TEKSTIL, DERİ 27.759 -0,86 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.319 -0,41 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.662 -1,03 BIST TAŞ, TOPRAK 75.850 -0,66 BIST METAL ANA 281.165 -0,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.195 -0,60 BIST MADENCİLİK 64.690 -0,05 BIST HİZMETLER 70.752 -0,13 BIST ELEKTRİK 4.227 -0,97 BIST ULAŞTIRMA 142.087 -0,50 BIST TURİZM 7.428 -0,39 BIST TİCARET 172.290 -1,59 BIST İLETİŞİM 31.937 2,14 BIST SPOR 43.642 -0,33 BIST İNŞAAT 76.117 -0,23 BIST MALİ 110.571 -0,61 BIST BANKA 134.511 -0,59 BIST SİGORTA 309.136 -0,62 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.804 -0,80 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.108 -0,58 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.892 -0,80 BIST TEKNOLOJİ 106.447 1,44 BIST BİLİŞİM 21.083 -0,86 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.043 -0,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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