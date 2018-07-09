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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.273 -1,44 BIST SINAİ 122.859 1,48 BIST GIDA, İÇECEK 116.445 0,93 BIST TEKSTIL, DERİ 28.137 1,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.045 1,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.396 1,55 BIST TAŞ, TOPRAK 76.445 0,84 BIST METAL ANA 287.544 1,88 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.536 1,21 BIST MADENCİLİK 65.578 1,73 BIST HİZMETLER 72.088 1,89 BIST ELEKTRİK 4.266 1,19 BIST ULAŞTIRMA 148.895 4,01 BIST TURİZM 7.485 1,40 BIST TİCARET 172.953 -0,04 BIST İLETİŞİM 32.733 3,37 BIST SPOR 43.867 0,64 BIST İNŞAAT 75.191 -0,59 BIST MALİ 112.541 1,62 BIST BANKA 137.382 1,84 BIST SİGORTA 310.547 -0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.401 0,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.380 1,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.154 0,85 BIST TEKNOLOJİ 111.089 2,88 BIST BİLİŞİM 21.315 1,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.318 0,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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