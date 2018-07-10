Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri (Günlük) 10.07.2018 Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.734 -1,35 BIST SINAİ 120.041 -1,07 BIST GIDA, İÇECEK 113.935 -1,53 BIST TEKSTIL, DERİ 28.561 2,54 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.149 -1,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.345 -1,46 BIST TAŞ, TOPRAK 74.853 -1,45 BIST METAL ANA 281.941 -0,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.689 -1,23 BIST MADENCİLİK 63.656 -1,40 BIST HİZMETLER 69.714 -2,01 BIST ELEKTRİK 4.133 -2,11 BIST ULAŞTIRMA 145.328 -2,15 BIST TURİZM 7.216 -2,02 BIST TİCARET 169.376 -0,90 BIST İLETİŞİM 30.888 -3,01 BIST SPOR 42.337 -2,38 BIST İNŞAAT 74.322 -2,00 BIST MALİ 107.864 -3,08 BIST BANKA 130.712 -3,79 BIST SİGORTA 303.690 -1,76 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.584 -2,74 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.621 -2,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.161 -2,19 BIST TEKNOLOJİ 109.652 -0,92 BIST BİLİŞİM 20.459 -2,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.597 -1,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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