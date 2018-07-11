FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.400 -1,46 BIST SINAİ 118.427 -1,72 BIST GIDA, İÇECEK 112.755 -1,71 BIST TEKSTIL, DERİ 26.664 -2,87 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.462 -2,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.991 -1,81 BIST TAŞ, TOPRAK 73.567 -1,08 BIST METAL ANA 281.975 -1,41 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.469 -1,99 BIST MADENCİLİK 60.914 -2,70 BIST HİZMETLER 67.253 -1,71 BIST ELEKTRİK 4.055 -1,98 BIST ULAŞTIRMA 141.494 -0,27 BIST TURİZM 6.905 -2,91 BIST TİCARET 166.891 -0,28 BIST İLETİŞİM 28.726 -4,16 BIST SPOR 40.465 -2,54 BIST İNŞAAT 72.459 -2,20 BIST MALİ 102.570 -3,24 BIST BANKA 122.071 -3,93 BIST SİGORTA 291.330 -1,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.729 -3,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.753 -2,59 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.883 -1,90 BIST TEKNOLOJİ 109.181 -0,82 BIST BİLİŞİM 19.405 -2,44 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.006 -1,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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