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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.118 -0,47 BIST SINAİ 114.191 -2,25 BIST GIDA, İÇECEK 105.583 -3,30 BIST TEKSTIL, DERİ 25.732 0,07 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.781 1,55 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 92.963 -2,92 BIST TAŞ, TOPRAK 72.437 0,23 BIST METAL ANA 275.317 -2,53 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.387 -1,95 BIST MADENCİLİK 57.786 0,68 BIST HİZMETLER 65.202 0,05 BIST ELEKTRİK 3.908 -0,49 BIST ULAŞTIRMA 140.993 4,77 BIST TURİZM 6.755 2,76 BIST TİCARET 161.914 -1,26 BIST İLETİŞİM 27.191 -1,92 BIST SPOR 39.154 2,09 BIST İNŞAAT 71.905 0,91 BIST MALİ 99.460 0,88 BIST BANKA 117.672 1,98 BIST SİGORTA 281.127 -2,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.255 3,48 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 73.257 -0,61 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.792 0,79 BIST TEKNOLOJİ 103.914 2,07 BIST BİLİŞİM 18.850 0,94 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.435 -0,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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