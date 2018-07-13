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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.718 0,86 BIST SINAİ 111.399 -0,38 BIST GIDA, İÇECEK 104.576 1,58 BIST TEKSTIL, DERİ 25.191 -0,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.421 0,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 92.525 1,07 BIST TAŞ, TOPRAK 72.101 0,58 BIST METAL ANA 259.586 -2,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.087 -0,58 BIST MADENCİLİK 56.942 -1,93 BIST HİZMETLER 65.357 0,45 BIST ELEKTRİK 3.854 -0,82 BIST ULAŞTIRMA 144.014 2,06 BIST TURİZM 6.695 1,80 BIST TİCARET 160.944 0,86 BIST İLETİŞİM 27.213 -1,22 BIST SPOR 39.237 0,62 BIST İNŞAAT 72.489 1,22 BIST MALİ 98.608 0,93 BIST BANKA 114.546 0,10 BIST SİGORTA 282.821 0,76 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.509 0,94 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.583 2,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.601 1,23 BIST TEKNOLOJİ 103.652 -0,46 BIST BİLİŞİM 18.557 -0,87 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.551 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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