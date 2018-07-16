FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.069 3,68 BIST SINAİ 113.398 1,29 BIST GIDA, İÇECEK 106.870 1,55 BIST TEKSTIL, DERİ 25.744 2,33 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.074 2,55 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.462 1,39 BIST TAŞ, TOPRAK 72.976 0,95 BIST METAL ANA 265.576 1,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.904 0,71 BIST MADENCİLİK 56.665 0,31 BIST HİZMETLER 66.396 0,92 BIST ELEKTRİK 3.945 0,24 BIST ULAŞTIRMA 148.630 2,72 BIST TURİZM 6.868 1,58 BIST TİCARET 162.640 0,03 BIST İLETİŞİM 27.433 0,66 BIST SPOR 40.583 2,12 BIST İNŞAAT 73.174 0,66 BIST MALİ 98.043 0,09 BIST BANKA 113.468 -0,21 BIST SİGORTA 283.555 0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.682 0,63 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.448 0,40 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.535 0,64 BIST TEKNOLOJİ 106.828 2,68 BIST BİLİŞİM 19.178 2,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.687 2,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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