FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.647 -0,92 BIST SINAİ 116.064 0,71 BIST GIDA, İÇECEK 106.151 0,56 BIST TEKSTIL, DERİ 25.865 0,56 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.389 0,03 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.241 -1,14 BIST TAŞ, TOPRAK 73.902 -0,53 BIST METAL ANA 285.159 3,43 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.322 -0,79 BIST MADENCİLİK 57.989 1,61 BIST HİZMETLER 68.599 1,50 BIST ELEKTRİK 3.960 -0,14 BIST ULAŞTIRMA 157.043 0,23 BIST TURİZM 6.939 -0,35 BIST TİCARET 167.155 1,69 BIST İLETİŞİM 28.517 3,35 BIST SPOR 41.448 0,38 BIST İNŞAAT 72.989 0,31 BIST MALİ 96.940 -0,79 BIST BANKA 111.274 -0,68 BIST SİGORTA 287.949 0,69 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.626 2,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.215 -1,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.343 0,20 BIST TEKNOLOJİ 113.116 -1,11 BIST BİLİŞİM 19.975 0,41 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.093 -0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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