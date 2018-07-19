Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.817 0,52 BIST SINAİ 116.615 0,49 BIST GIDA, İÇECEK 107.508 0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 26.611 2,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.017 1,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.496 0,20 BIST TAŞ, TOPRAK 74.779 0,15 BIST METAL ANA 282.794 -0,08 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.577 1,84 BIST MADENCİLİK 59.303 1,55 BIST HİZMETLER 69.597 1,06 BIST ELEKTRİK 4.004 0,54 BIST ULAŞTIRMA 158.233 -0,09 BIST TURİZM 6.967 1,53 BIST TİCARET 173.981 2,81 BIST İLETİŞİM 28.411 0,26 BIST SPOR 41.357 0,39 BIST İNŞAAT 72.824 0,39 BIST MALİ 98.536 0,65 BIST BANKA 112.653 -0,05 BIST SİGORTA 292.845 1,47 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.982 0,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.273 1,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.221 0,85 BIST TEKNOLOJİ 112.531 -0,46 BIST BİLİŞİM 19.847 0,87 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.266 -0,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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