Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ56.4980,11BIST SINAİ117.7660,53BIST GIDA, İÇECEK107.9630,63BIST TEKSTIL, DERİ26.8540,28BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM48.2371,01BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK94.6120,79BIST TAŞ, TOPRAK75.2520,95BIST METAL ANA287.001-0,04BIST METAL EŞYA, MAKİNA127.9440,57BIST MADENCİLİK62.2321,93BIST HİZMETLER69.7180,18BIST ELEKTRİK4.0230,73BIST ULAŞTIRMA158.8500,27BIST TURİZM7.072-0,71BIST TİCARET174.7040,24BIST İLETİŞİM28.138-0,53BIST SPOR41.7040,81BIST İNŞAAT74.2511,93BIST MALİ99.1150,83BIST BANKA113.0971,31BIST SİGORTA290.4450,35BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG58.430-0,21BIST HOLDİNG VE YATIRIM77.0130,14BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.4161,12BIST TEKNOLOJİ112.7930,12BIST BİLİŞİM19.9901,52BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.22.4010,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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