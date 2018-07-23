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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.299 1,27 BIST SINAİ 119.453 0,89 BIST GIDA, İÇECEK 109.196 0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 27.473 1,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.387 1,25 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.181 1,47 BIST TAŞ, TOPRAK 76.023 0,95 BIST METAL ANA 287.813 0,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.642 0,74 BIST MADENCİLİK 61.984 1,26 BIST HİZMETLER 71.114 0,68 BIST ELEKTRİK 4.094 1,39 BIST ULAŞTIRMA 162.988 2,79 BIST TURİZM 7.233 1,15 BIST TİCARET 174.450 -0,92 BIST İLETİŞİM 29.337 0,50 BIST SPOR 42.333 0,77 BIST İNŞAAT 75.068 -0,17 BIST MALİ 101.529 2,15 BIST BANKA 117.408 3,03 BIST SİGORTA 289.505 0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.835 0,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.715 1,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.850 1,22 BIST TEKNOLOJİ 115.181 2,48 BIST BİLİŞİM 20.180 1,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.620 0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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