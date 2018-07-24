Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.157 1,33 BIST SINAİ 118.095 -0,81 BIST GIDA, İÇECEK 107.188 -0,90 BIST TEKSTIL, DERİ 26.865 -1,33 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.810 -0,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.661 -0,95 BIST TAŞ, TOPRAK 75.538 -0,08 BIST METAL ANA 285.119 -0,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.424 -1,18 BIST MADENCİLİK 62.587 -0,27 BIST HİZMETLER 70.796 -0,69 BIST ELEKTRİK 4.118 -0,47 BIST ULAŞTIRMA 162.373 -0,49 BIST TURİZM 7.247 0,06 BIST TİCARET 174.393 -0,71 BIST İLETİŞİM 28.948 -1,16 BIST SPOR 41.709 -0,66 BIST İNŞAAT 75.633 0,69 BIST MALİ 101.300 -0,14 BIST BANKA 117.077 -0,33 BIST SİGORTA 287.670 -0,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.267 -1,48 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.737 0,22 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.687 -0,37 BIST TEKNOLOJİ 113.666 -0,95 BIST BİLİŞİM 19.989 -0,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.459 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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