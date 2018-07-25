Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.488 0,28 BIST SINAİ 117.476 1,11 BIST GIDA, İÇECEK 107.156 1,24 BIST TEKSTIL, DERİ 27.055 1,97 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.956 1,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.155 0,54 BIST TAŞ, TOPRAK 75.628 1,86 BIST METAL ANA 280.351 1,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.607 0,29 BIST MADENCİLİK 63.416 2,72 BIST HİZMETLER 70.487 2,02 BIST ELEKTRİK 4.073 0,84 BIST ULAŞTIRMA 163.733 4,08 BIST TURİZM 7.417 3,06 BIST TİCARET 173.023 0,55 BIST İLETİŞİM 28.600 2,53 BIST SPOR 40.889 1,03 BIST İNŞAAT 76.547 1,56 BIST MALİ 99.574 2,06 BIST BANKA 113.346 2,31 BIST SİGORTA 286.534 -0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.475 0,93 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.900 2,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.366 0,95 BIST TEKNOLOJİ 111.849 1,44 BIST BİLİŞİM 19.835 1,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.538 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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