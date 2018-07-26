Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.722 -1,45 BIST SINAİ 119.835 1,09 BIST GIDA, İÇECEK 107.715 0,56 BIST TEKSTIL, DERİ 27.652 1,00 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.603 0,48 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.813 1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 77.351 1,23 BIST METAL ANA 284.311 0,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.821 2,17 BIST MADENCİLİK 65.444 2,43 BIST HİZMETLER 72.067 1,06 BIST ELEKTRİK 4.099 0,20 BIST ULAŞTIRMA 168.341 -0,30 BIST TURİZM 7.717 2,16 BIST TİCARET 175.237 0,79 BIST İLETİŞİM 29.749 3,22 BIST SPOR 41.283 0,21 BIST İNŞAAT 76.285 -0,38 BIST MALİ 103.547 1,32 BIST BANKA 119.637 1,49 BIST SİGORTA 288.030 0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.374 -0,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.840 1,32 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.988 0,63 BIST TEKNOLOJİ 113.675 0,33 BIST BİLİŞİM 20.374 2,07 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.609 -0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
21 günlük bedelli askerlik için işinden ayrılanlar tazminat alacak mı?
Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum