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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.217 0,28 BIST SINAİ 118.507 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 107.171 -0,44 BIST TEKSTIL, DERİ 27.148 -0,28 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.970 0,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.791 0,81 BIST TAŞ, TOPRAK 76.812 0,51 BIST METAL ANA 279.622 -0,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.944 -0,01 BIST MADENCİLİK 62.224 -0,60 BIST HİZMETLER 71.235 0,11 BIST ELEKTRİK 4.043 0,18 BIST ULAŞTIRMA 164.125 0,80 BIST TURİZM 7.509 -2,51 BIST TİCARET 173.003 0,10 BIST İLETİŞİM 29.840 -0,65 BIST SPOR 40.682 0,23 BIST İNŞAAT 75.878 1,41 BIST MALİ 101.950 0,54 BIST BANKA 116.366 0,02 BIST SİGORTA 285.929 -0,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.406 -0,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.878 1,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.627 0,01 BIST TEKNOLOJİ 108.993 -0,41 BIST BİLİŞİM 20.022 0,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.424 -0,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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