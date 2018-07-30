Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.616 0,85 BIST SINAİ 118.895 -0,03 BIST GIDA, İÇECEK 107.131 -0,04 BIST TEKSTIL, DERİ 27.119 -0,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.319 0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.176 -0,64 BIST TAŞ, TOPRAK 78.148 1,40 BIST METAL ANA 281.860 -0,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.095 0,67 BIST MADENCİLİK 62.298 -0,49 BIST HİZMETLER 71.942 0,19 BIST ELEKTRİK 4.075 0,12 BIST ULAŞTIRMA 166.376 0,66 BIST TURİZM 8.031 2,81 BIST TİCARET 172.941 -0,55 BIST İLETİŞİM 30.331 0,42 BIST SPOR 40.291 -0,65 BIST İNŞAAT 77.856 1,40 BIST MALİ 101.997 -0,44 BIST BANKA 116.665 -0,45 BIST SİGORTA 283.451 -1,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.394 -0,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.768 -0,40 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.592 -0,27 BIST TEKNOLOJİ 108.930 0,39 BIST BİLİŞİM 19.951 0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.546 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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