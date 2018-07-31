FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.260 0,33 BIST SINAİ 120.075 0,37 BIST GIDA, İÇECEK 108.041 -0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 27.244 0,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.004 0,41 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.361 0,71 BIST TAŞ, TOPRAK 78.466 0,49 BIST METAL ANA 284.665 0,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.721 0,68 BIST MADENCİLİK 62.299 0,92 BIST HİZMETLER 72.873 0,94 BIST ELEKTRİK 4.109 0,91 BIST ULAŞTIRMA 169.207 1,95 BIST TURİZM 7.981 -0,71 BIST TİCARET 173.984 0,26 BIST İLETİŞİM 30.965 1,39 BIST SPOR 40.998 1,53 BIST İNŞAAT 78.156 -0,36 BIST MALİ 104.020 1,04 BIST BANKA 119.670 1,40 BIST SİGORTA 283.316 0,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.362 0,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.906 0,66 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.041 0,63 BIST TEKNOLOJİ 110.474 0,37 BIST BİLİŞİM 20.326 1,93 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.616 0,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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