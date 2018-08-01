FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.538 0,60 BIST SINAİ 120.481 0,40 BIST GIDA, İÇECEK 107.276 -0,58 BIST TEKSTIL, DERİ 27.375 0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.955 0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.274 0,02 BIST TAŞ, TOPRAK 76.768 -1,07 BIST METAL ANA 289.848 1,75 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.180 -0,13 BIST MADENCİLİK 63.582 0,15 BIST HİZMETLER 73.173 -0,05 BIST ELEKTRİK 4.051 -0,64 BIST ULAŞTIRMA 170.045 -0,13 BIST TURİZM 8.224 1,90 BIST TİCARET 172.511 -0,99 BIST İLETİŞİM 31.789 1,53 BIST SPOR 40.721 0,13 BIST İNŞAAT 77.123 -1,64 BIST MALİ 103.052 -0,76 BIST BANKA 118.739 -0,50 BIST SİGORTA 281.398 0,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.246 -0,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.846 -1,35 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.935 -0,11 BIST TEKNOLOJİ 109.698 0,48 BIST BİLİŞİM 20.135 -0,07 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.633 1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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