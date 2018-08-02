Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.477 -3,24 BIST SINAİ 119.198 -2,42 BIST GIDA, İÇECEK 104.690 -3,03 BIST TEKSTIL, DERİ 26.426 -3,43 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.146 -3,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.935 -2,98 BIST TAŞ, TOPRAK 74.365 -2,55 BIST METAL ANA 295.368 -0,97 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.720 -3,27 BIST MADENCİLİK 61.218 -3,95 BIST HİZMETLER 71.022 -2,98 BIST ELEKTRİK 3.894 -3,48 BIST ULAŞTIRMA 165.953 -1,96 BIST TURİZM 7.810 -4,10 BIST TİCARET 167.991 -2,66 BIST İLETİŞİM 30.568 -4,27 BIST SPOR 38.828 -4,49 BIST İNŞAAT 75.594 -1,22 BIST MALİ 99.178 -3,51 BIST BANKA 113.858 -3,87 BIST SİGORTA 275.313 -1,44 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.989 -3,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.141 -3,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.754 -2,98 BIST TEKNOLOJİ 105.781 -3,53 BIST BİLİŞİM 19.435 -3,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.932 -1,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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