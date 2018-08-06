Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.066 -0,32 BIST SINAİ 119.972 -1,02 BIST GIDA, İÇECEK 106.010 -1,36 BIST TEKSTIL, DERİ 26.424 -0,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.759 -0,84 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.086 -0,13 BIST TAŞ, TOPRAK 75.798 -1,58 BIST METAL ANA 297.613 -1,14 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.636 -2,29 BIST MADENCİLİK 64.387 -0,01 BIST HİZMETLER 70.241 -1,83 BIST ELEKTRİK 3.844 -1,64 BIST ULAŞTIRMA 168.518 -1,71 BIST TURİZM 7.785 -1,67 BIST TİCARET 165.865 -1,84 BIST İLETİŞİM 29.281 -2,60 BIST SPOR 39.019 -1,42 BIST İNŞAAT 76.532 0,49 BIST MALİ 99.044 -1,55 BIST BANKA 113.737 -1,58 BIST SİGORTA 272.106 -0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.514 -0,87 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.700 -1,61 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.341 -1,39 BIST TEKNOLOJİ 107.070 -1,43 BIST BİLİŞİM 19.224 -1,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.352 -0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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