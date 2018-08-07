Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.449 0,23 BIST SINAİ 120.390 0,27 BIST GIDA, İÇECEK 107.411 0,34 BIST TEKSTIL, DERİ 25.844 -1,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.819 0,58 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.046 0,31 BIST TAŞ, TOPRAK 75.241 -0,36 BIST METAL ANA 299.161 0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.224 0,27 BIST MADENCİLİK 65.088 -0,44 BIST HİZMETLER 71.122 0,77 BIST ELEKTRİK 3.816 -0,41 BIST ULAŞTIRMA 170.557 1,83 BIST TURİZM 7.424 -2,42 BIST TİCARET 166.818 -0,93 BIST İLETİŞİM 30.091 2,09 BIST SPOR 39.210 0,43 BIST İNŞAAT 77.534 1,84 BIST MALİ 99.478 0,90 BIST BANKA 114.336 1,33 BIST SİGORTA 266.220 -1,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.897 -0,17 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.190 0,68 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.278 -0,13 BIST TEKNOLOJİ 106.089 0,37 BIST BİLİŞİM 19.103 -0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.517 0,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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