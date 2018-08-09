FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.026 -0,70 BIST SINAİ 124.605 1,71 BIST GIDA, İÇECEK 110.119 0,53 BIST TEKSTIL, DERİ 26.773 1,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.838 0,84 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.435 2,94 BIST TAŞ, TOPRAK 76.096 0,43 BIST METAL ANA 315.056 1,82 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.893 0,42 BIST MADENCİLİK 67.983 2,57 BIST HİZMETLER 72.423 0,75 BIST ELEKTRİK 3.882 1,01 BIST ULAŞTIRMA 174.796 2,18 BIST TURİZM 7.589 1,32 BIST TİCARET 170.332 -0,10 BIST İLETİŞİM 30.339 0,54 BIST SPOR 39.758 0,27 BIST İNŞAAT 80.007 1,02 BIST MALİ 104.092 1,28 BIST BANKA 120.200 1,49 BIST SİGORTA 267.443 -0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.955 0,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.867 1,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.033 1,04 BIST TEKNOLOJİ 109.093 2,04 BIST BİLİŞİM 19.533 0,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.838 -0,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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