Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.454 -3,46 BIST SINAİ 124.684 0,83 BIST GIDA, İÇECEK 107.411 -3,26 BIST TEKSTIL, DERİ 26.308 -0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.421 -1,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.884 4,96 BIST TAŞ, TOPRAK 74.998 -1,00 BIST METAL ANA 310.690 -0,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.572 0,42 BIST MADENCİLİK 66.108 -1,70 BIST HİZMETLER 71.257 -1,02 BIST ELEKTRİK 3.843 -0,64 BIST ULAŞTIRMA 172.548 0,94 BIST TURİZM 7.268 -2,07 BIST TİCARET 168.888 -2,18 BIST İLETİŞİM 29.466 -1,50 BIST SPOR 38.214 -2,76 BIST İNŞAAT 80.108 0,42 BIST MALİ 100.821 -1,35 BIST BANKA 114.500 -2,34 BIST SİGORTA 265.486 -1,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.215 -1,53 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.676 -0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.742 -0,89 BIST TEKNOLOJİ 107.728 -0,05 BIST BİLİŞİM 19.209 -1,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.338 -0,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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