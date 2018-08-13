Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 47.490 -6,47 BIST SINAİ 119.515 -2,53 BIST GIDA, İÇECEK 102.159 -6,72 BIST TEKSTIL, DERİ 25.204 -0,99 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.055 -3,88 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.328 -1,54 BIST TAŞ, TOPRAK 71.985 -1,79 BIST METAL ANA 294.422 -2,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.144 -1,54 BIST MADENCİLİK 59.582 -4,80 BIST HİZMETLER 68.644 -2,14 BIST ELEKTRİK 3.474 -6,83 BIST ULAŞTIRMA 164.054 -2,18 BIST TURİZM 6.592 -5,52 BIST TİCARET 161.028 -3,93 BIST İLETİŞİM 29.194 -0,01 BIST SPOR 33.509 -7,71 BIST İNŞAAT 81.816 3,80 BIST MALİ 92.061 -6,40 BIST BANKA 98.211 -10,43 BIST SİGORTA 262.680 -2,93 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.262 -6,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.340 -1,53 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.513 -4,87 BIST TEKNOLOJİ 100.240 -5,65 BIST BİLİŞİM 18.046 -4,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.004 -2,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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