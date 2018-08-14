Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 49.348 2,63 BIST SINAİ 124.417 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 109.865 -0,79 BIST TEKSTIL, DERİ 26.173 2,88 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.218 4,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.833 0,64 BIST TAŞ, TOPRAK 75.575 2,14 BIST METAL ANA 288.218 -0,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.339 2,04 BIST MADENCİLİK 61.586 2,16 BIST HİZMETLER 68.643 0,15 BIST ELEKTRİK 3.633 2,83 BIST ULAŞTIRMA 168.108 3,64 BIST TURİZM 6.844 2,75 BIST TİCARET 160.670 -0,06 BIST İLETİŞİM 28.790 -1,99 BIST SPOR 35.147 5,60 BIST İNŞAAT 77.261 -5,30 BIST MALİ 95.650 2,64 BIST BANKA 102.669 3,79 BIST SİGORTA 280.427 1,77 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.196 11,77 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.700 1,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.499 2,56 BIST TEKNOLOJİ 105.252 4,15 BIST BİLİŞİM 18.543 1,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.437 2,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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