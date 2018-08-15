Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 49.752 0,06 BIST SINAİ 123.550 -0,64 BIST GIDA, İÇECEK 106.074 -3,51 BIST TEKSTIL, DERİ 26.464 0,33 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.862 -0,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.660 -1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 75.433 -1,00 BIST METAL ANA 290.758 1,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.597 -0,95 BIST MADENCİLİK 61.603 -1,79 BIST HİZMETLER 65.069 -3,87 BIST ELEKTRİK 3.579 -2,31 BIST ULAŞTIRMA 161.162 -4,01 BIST TURİZM 6.707 -2,66 BIST TİCARET 153.870 -1,90 BIST İLETİŞİM 26.308 -7,01 BIST SPOR 35.926 0,75 BIST İNŞAAT 74.815 -1,94 BIST MALİ 94.119 -1,05 BIST BANKA 99.818 -1,41 BIST SİGORTA 279.983 -0,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.039 8,67 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.221 -1,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.043 1,95 BIST TEKNOLOJİ 105.627 -1,78 BIST BİLİŞİM 17.911 -2,68 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.497 0,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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