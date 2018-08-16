Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 48.922 0,50 BIST SINAİ 118.684 -1,89 BIST GIDA, İÇECEK 103.324 -0,79 BIST TEKSTIL, DERİ 25.722 -1,84 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.207 1,51 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.304 0,65 BIST TAŞ, TOPRAK 73.493 -0,68 BIST METAL ANA 268.989 -5,79 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 120.675 -1,69 BIST MADENCİLİK 60.333 1,21 BIST HİZMETLER 63.184 -1,33 BIST ELEKTRİK 3.483 -0,91 BIST ULAŞTIRMA 154.589 -0,45 BIST TURİZM 6.483 -1,10 BIST TİCARET 154.877 0,03 BIST İLETİŞİM 24.636 -4,49 BIST SPOR 35.105 0,42 BIST İNŞAAT 72.205 -0,61 BIST MALİ 92.254 -0,43 BIST BANKA 97.229 0,12 BIST SİGORTA 279.302 1,60 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.825 -1,23 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.898 -1,66 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.922 1,45 BIST TEKNOLOJİ 103.005 0,66 BIST BİLİŞİM 16.933 -1,74 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.041 -0,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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